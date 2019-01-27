شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر يطلق هاشتاج "ماكرون مرحبا بك فى مصر" للترحيب برئيس فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامى خالد أبو بكر، على الترحيب بزيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون لمصر، حيث أطلق هاشتاج "ماكرون مرحبا بك فى مصر"، للترحيب بزيارة رئيس فرنسا.





يذكر أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له زار اليوم معبد أبوسمبل، واستغرقت الزيارة ساعتين فقط قبل التوجه إلى العاصمة القاهرة، استعداداً للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الاقتصادية غداً الاثنين، وكان فى استقبال الوفد الفرنسى، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بجانب وجود لوران بافاى مدير المعهد الفرنسى للآثار بمصر.

وتوجه الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له فور وصولهم إلى مدينة أبوسمبل، إلى معبد أبوسمبل ودخلوا من البوابة الخاصة بدخول السيارات، وفضل الرئيس الفرنسى الدخول إلى ساحة المعبد مترجلاً على قدميه بعد أن رفض استقلال عربات الجولف التى استعانت بها وزارة الآثار وعددها 4 عربات لغرض الزيارة.