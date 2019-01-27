شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: قوة مصر الدولية بدأت تعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البرلماني سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، تعليقاً على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، إنه لولا ثقل مصر الدولي «مكنش حد هييجي يزورنا».

وأضاف «حساسين» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، أنه اليوم استقبل السيسي عمر البشير وغدا يستقبل ماكرون «عشان تعرفوا بس حجم مصر الدولي، فيه دول محدش بيزورها بالأعوام».

وأكد أن علاقات مصر الخارجية وقوتها دوليا وإقليمياً بدأت تعود.