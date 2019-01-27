شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: قوة مصر الدولية بدأت تعود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البرلماني سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، تعليقاً على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، إنه لولا ثقل مصر الدولي «مكنش حد هييجي يزورنا».
وأضاف «حساسين» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، أنه اليوم استقبل السيسي عمر البشير وغدا يستقبل ماكرون «عشان تعرفوا بس حجم مصر الدولي، فيه دول محدش بيزورها بالأعوام».
وأكد أن علاقات مصر الخارجية وقوتها دوليا وإقليمياً بدأت تعود.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: قوة مصر الدولية بدأت تعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.