شكرا لقرائتكم خبر عن سائق التوك توك الذي أعاد ربع مليون جنيه لسيدة يروّي تفاصيل الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد العربي، سائق توك توك أعاد ربع مليون جنيه لسيدة وزوجها، إنه شاهد سيدة تبكي لفقدانها حقيبة يدها أثناء استقلالها «توك توك»، وأخذ مواصفات السائق منها، وظل يبحث عنه حتى عثر عليه ومعه الحقيبة وبداخلها المبلغ، ثم توجه إلى المسجد وأعلن العثور على الحقيبة، وسلمها لصاحبتها، كما رفض الحصول على مكافأة.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «لما لقيت الفلوس كان في جيبي 25 جنيهًا، وسائق التوك توك بيكسب 50 جنيهًا، ويفول بـ40 جنيهًا، وكل اللي فكرت فيه إعادة الفلوس، لأن منظر الست وزوجها كانوا صعب جدًا».

وأردف: «ناديت في الميكروفون بتاع المسجد حتى جاءت السيدة وزوجها وقالا لي (يا ابنى دا شقاء سنين في الغربة)، أنا حطيت نفسى مكان الأسرة، كان هيحصل معايا إيه لو حصل معى الموقف ده».