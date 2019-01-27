شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يبدأ تنفيذ مبادرة «نور حياة» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق تحيا مصر، الأحد، بدء تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، باسم «نور حياة»، والتى تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الإبتدائية، ومليونى مواطن، بالمناطق الأكثر احتياجاً، خلال أيام، بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسستى الأورمان، وصناع الخير، والجمعية الشرعية، وبنك الشفاء.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، إنه سيتم تنظيم قوافل طبية لإجراء مسح طبى للمواطنين بعد تجهيز غرف العمليات والمستلزمات الطبية بـ20 مستشفى، وسيتم إعداد أول نظام قواعد بيانات للقوافل بهدف إحصاء حيوى وآخر ديموجرافى لمشكلات ضعف الإبصار بمصر، وإطلاق 16 قافلة أسبوعياُ، موضحاً أن الصندوق يستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء، و254 ألف جراحة بسيطة، و3 آلاف عملية قرنية، و18 ألف تدخل بالحقن، بالمراحل الـ4 للمبادرة من عام 2019 لـ2022.

وأضاف عبدالفتاح، فى تصريحات، الأحد، أن آلية تنفيذ حملات المدارس الابتدائية تعتمد على تجهيز 17 وحدة طبية متنقلة وتحديد 100 مدرسة بالمناطق الأكثر فقراً بكل محافظة، كأولوية، حيث تستهدف الحملة تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ المصابين وإجراء 10 آلاف تدخل جراحى، موضحا أن تنفيذ المبادرة، سيكون على 4 مراحل، الأولى يبدأ تنفيذها، فبراير المقبل، بإجراء المسح لـ147 ألف مواطن بمختلف المحافظات، و20 ألف عملية مياه بيضاء وزرقاء، والكشف على نحو 660 ألف تلميذ بـ10 محافظات، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للمصابين بضعف الإبصار منهم.

وتابع أن المرحلة الثانية تنطلق العام المقبل، بهدف إجراء المسح لـ672 ألف مواطن بـ27 محافظة و62 ألف عملية جراحية، والكشف على نحو 2.1 مليون تلميذ بـ22 محافظة، وتسليم 414 ألف نظارة للمصابين منهم، فيما تنطلق المرحلة الثالثة عام 2021، لمسح 672 ألف مواطن بـ27 محافظة، وإجراء 62 ألف عملية جراحية، والكشف على نحو 2.28 مليون تلميذ، وتسليم 456 ألف نظارة طبية للمصابين، وتنطلق المرحلة الرابعة عام 2022 ولمدة 6 شهور، لمسح 672 ألف مواطن وإجراء 62 ألف عملية جراحية.

فى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، أن وزارته قررت الإسهام بـ20 مليون جنيه من مواردها الذاتية فى المبادرة، داعياً المجتمع كله للتفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية، كما دعا لدعم صندوق «تحيا مصر».

وأشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بالمبادرة مطالباً المواطنين وكافة مؤسسات الدولة والهيئات بدعم المبادرة والمساهمة فى خطة الإصلاح الشامل لمصر.