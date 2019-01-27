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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوزع أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات والأكثر احتياجاً بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اليوم الأحد بمنح عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة سفاجا، جاء ذلك خلال زيارته للمدينة لافتتاح وتفقد بعض المشروعات الخدمية بها احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.
وقد قام المحافظ بتوزيع عدد٤ كراسي متحركة، و٤ سماعات، ٢٥٠ لحاف للأسر الأكثر احتياجاً، وذلك من داخل مدرسة عمرو بن الخطاب الابتدائية بعد افتتاحه اليوم.
وأكد «عبدالله»، على أن المحافظة تهدف إلى توفير كافة الإمكانيات لذوي القدرات الخاصة وتلبية جميع مطالبهم واحتياجاتهم، حيث إنهم جزء مهم جدا في المجتمع.
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