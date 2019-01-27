شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ينفي غلق أو تعطيل «الطريق الإقليمي»: «شائعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه لا صحة لما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول «غلق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية».

وأضاف «غراب» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه لا صحة لهذا الأمر سواء بالغلق أو التعطيل المؤقت للطريق الدائري الإقليمي بالمحافظة، مُؤكداً أنه الطريق يعمل بكامل طاقته وحركة سير السيارات به طبيعية دون أي توقف، مشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يُعد واحداً من أهم المشروعات في مجال الطرق، حيث يبلغ إجمالي طوله 400 كم ويتقاطع مع عدد من الطرق الرئيسية الرابطة للمحافظات، ويستهدف التخفيف من الضغط والتكدس المروري غير الطبيعي بالقاهرة والشرقية والمحافظات المار من خلالها، كما يعمل على زيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا حيث يستوعب الشاحنات التي تزيد حمولتها على ٥ أطنان.