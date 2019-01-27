شكرا لقرائتكم خبر عن رُعب في عزبة «عرابة أبوعزيز» بسوهاج بعد إصابة 66 طفل بتسمم غذائي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت حالة من القلق والرعب على أهالي قرية «عرابة أبو عزيز» بمركز المراغة في محافظة سوهاج، بعد إصابة 66 طفل بحالة تسمم غذائي، مساء أمس.

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن فريقا من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة حضر اليوم إلى قرية «عرابة أبوعزيز» بمركز المراغة، لمعاونة فريق الطب الوقائي بالمديرية في أعمال الترصد، وأخذ عينات من الأطعمة، ومياه الشرب بالقرية لتحليلها، وذلك في أعقاب إصابة 66 طفلا بالقرية مساء أمس بحالة تسسم غذائي بعد تناولهم سندوتشات «جبنة وبطاطس» خلال حفل داخل كنيسة القرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أنه تم اليوم خروج باقي حالات الأطفال المصابين من مستشفى سوهاج العام، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي بمدينة سوهاج، بعد التأكد من انتهاء تعاطيهم الأدوية والمحاليل، وتحسن حالتهم الصحية، وتماثلهم للشفاء، وإنتهاء أسئلة فريق النيابة العامة لهم حول الواقعة، لافتا إلى أنه عقب الحادث كان قد تم نقل 28 حالة إلى الوحدة الصحية بقرية «عرابة أبوعزيز» وتم تقديم الإسعافات العاجلة لهم وخرجوا جميعا على الفور، كما تم نقل 23 حالة إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحي، و15 حالة إلى مستشفى سوهاج العام من خلال 12 سيارة إسعاف، وتوفير سيارتين إسعاف للتواجد بالقرية تحسبا لأي حالات طارئة جديدة، كما تم توفير أطقم طبية من التمريض، وفريق طبى متكامل بالوحدة الصحية بالقرية.

وكانت قرية «عرابة أبوعزيز» بمركز المراغة قد شهدت مساء أمس إصابة 66 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات بأعراض تسمم غذائي، وحالة قىء شديد، وألم في البطن، في أعقاب تناولهم سندوتشات «جبنة وبطاطس» خلال إحتفالية للأطفال داخل كنيسة «مار جرجس» بالقرية نظمتها لهم حضانة ملحقين بها .

الطب الوقائى يجرى أعمال ترصد بقرية عرابة أبو عزيز بسوهاج

الطب الوقائى يجرى أعمال ترصد بقرية عرابة أبو عزيز بسوهاج