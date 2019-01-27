شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي بكر يفتح النار على مجدي شطة: يجب حبسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الموسيقار حلمي بكر إن «الشخص اللي بيشحت في الشارع صوته أحلى من واحد زي مجدي شطة»، مطالبًا نقابة الموسيقيين بالتدخل لمنع هذه الفوضى في الساحة الغنائية.

وأضاف بكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الجمهور سبب شهرة هؤلاء، وده مش غناء شعبي، وده غناء بيئي ومتدني، والجمهور هو المسؤول عن ظهور أمثال مجدي شطة».

وتابع أن «غناء مجدي شطة (توكتكاوي وبيئي)، وحب استطلاع الجمهور سبب زيادة عدد المشاهدات لأغاني هؤلاء»، مطالبًا بالقبض على أي شخص يغني دون تصريح أو كارنية أو يطرح كلامات «بذيئة».

وأردف: «مش معقول بلد أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب ونجاة الصغير وصباح، نقع على أغاني سوق الخضار، لازم إحنا كشعب نصحى شوية بقى»، مضيفًا أن «مجدي شطة يبث فساد وتعاطي غناء لا يقل عن المخدرات».