شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين وإصابة 5 في حريق شقة وانقلاب سيارة فى إسنا بعد الأمطار بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي طفلان مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حريق بشقة في مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وانقلاب سيارة نقل بالطريق الغربي للمدينة، وذلك عقب هطول الأمطار علي مدن المحافظة مساء اليوم الأحد، تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجثماني الطفلين لمشرحة مستشفى إسنا المركزي، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الواقعة الأولي كانت بنشوب النيران في شقة بقرية حمردوم بمدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة كل من "ساره. ع. ا" 23 سنة حرق بالوجه والصدر والبطن، و"راضية. م. ا" 50 سنة، و"مي. ج. ا" 9 سنوات حرق بالوجه والشعر والذراعين، ووفاة كل من "أحمد ر ا" 4 سنوات، و"بسمة ر ا" سنتان ،وتم نقل المصابين لمستشفى إسنا المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الحريق نشب في شقة بالطابق الثالث بجوار المعهد الديني بالقرية، مما أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، وانتقل علي الفور لمكان الحريق كل من رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، ونائبه حجازي النحاس، والسكرتير عبد الرحيم طايع، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات، و2 سيارات مطافي، و2 إسعاف، واللواء طارق أبو الفتوح مساعد فرقة إسنا وأرمنت، ونائب المامور شعبان عباس، ورئيس المباحث أحمد عسران، ونائبه النقيب محمد الجمل.

الواقعة الثانية جاءت بإنقلاب سيارة نقل محملة بالبضائع متجهة الي أسوان، وأسفرت عن إصابة كل من "رامي م" 40 سنة، و"رامز ر" 45 سنة، بكدمات وسحجات وتم نقلهما إلي مستشفى الأقصر الدولى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.