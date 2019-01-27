شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح: زيارة ماكرون دليل على أمن وجمال مصر.. وخالد العنانى وجه مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، بزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر، موضحا أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وجه مشرف، من خلال لباقته وخفة ظله وقدرته على إبهار الرئيس الفرنسى وزوجته.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح: "وزير الآثار خالد العناني يتحدث الفرنسية كالعربية شاهدته كيف أبهر الصحفيين فى موناكو وعلى يقين أن لباقته وخفة ظله وسرعة بديهته أبهرت الرئيس الفرنسي وزوجته ضيوف مصر الأعزاء.. وجه مشرف فى الحكومة المصرية.. عاوزين صور ماكرون تنتشر فى كل الصحف العالمية.. بلادي الجميلة .. بلادي الآمنة".





يذكر أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له زار اليوم معبد أبوسمبل، واستغرقت الزيارة ساعتين فقط قبل التوجه إلى العاصمة القاهرة، استعداداً للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الاقتصادية غداً الاثنين، وكان فى استقبال الوفد الفرنسى، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بجانب وجود لوران بافاى مدير المعهد الفرنسى للآثار بمصر.





وتوجه الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له فور وصولهم إلى مدينة أبوسمبل، إلى معبد أبوسمبل ودخلوا من البوابة الخاصة بدخول السيارات، وفضل الرئيس الفرنسى الدخول إلى ساحة المعبد مترجلاً على قدميه بعد أن رفض استقلال عربات الجولف التى استعانت بها وزارة الآثار وعددها 4 عربات لغرض الزيارة.







