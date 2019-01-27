شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورا جديدة من زيارة الرئيس الفرنسى إلى معبد أبوسمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صور جديدة من زيارة إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له إلى معبد أبوسمبل، والتى استغرقت ساعتين فقط قبل التوجه إلى العاصمة القاهرة، استعداداً للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الاقتصادية غداً الاثنين.

























وكان فى استقبال الوفد الفرنسى، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بجانب وجود لوران بافاى مدير المعهد الفرنسى للآثار بمصر.

وتوجه الرئيس الفرنسى والوفد المرافق له فور وصولهم إلى مدينة أبوسمبل، إلى معبد أبوسمبل ودخلوا من البوابة الخاصة بدخول السيارات، وفضل الرئيس الفرنسى الدخول إلى ساحة المعبد مترجلاً على قدميه بعد أن رفض استقلال عربات الجولف التى استعانت بها وزارة الآثار وعددها 4 عربات لغرض الزيارة.