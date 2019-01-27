شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: سنتابع تنفيذ ما اتفقنا عليه مع رئيس الوزراء الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مؤسسة الرئاسة فيديو يوثق العلاقات المصرية الفرنسية، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسى ماكرون لمصر، ولقائه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى. ويسمع فى الفيديو صوت الرئيس السيسى، وهو يوضح نتائج لقائه مع رئيس الوزراء الفرنسى ماكرون. تعرضت مع الرئيس ماكرون الإصلاح الاقتصادى فى إطار المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر. وأضاف السيسى: أوكد حرصنا على التنسيق من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

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