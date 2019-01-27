شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار العلمى للمفتى: الندية والأنانية وراء زيادة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد د. مجدي عاشور المستشار العلمي للمفتي ان وجود الخلاف امر طبيعي بين الزوجين ، حيث ان اختلاف الآراء والمواقف امر طبيعي وصحي أما الاختلاف الذي يولد الصراعات فهو أمر مرضي.

وقال فى تصريحات له، إن الزوجة تمثل الأم الصغرى والصديقة، والحبيبة، وكذلك الزوج بالنسبة للمراة أب واخ وصديق وحبيب، وأنه بهذا المنطق لا يمكن ان يكون هناك صراع.

وأضاف أن تأسيس القاعدة في العلاقة الزوجية يقوم على التكامل، والتوافق، وأن مقولة "رأسي برأسك " وأخذ المسالة بالندية ، هي التي تولد الخلافات الزوجية والصراع بين الزوجين مما يؤدي للتنافر بين الزوجين لافتا الى أن الظاهرة المقلقة الآن هي الطلاق لأنها تخص المجتمع ككل، حيث ان الأبناء يتحولون إلى ضحية الطلاق، لافتا إلى ان الأنانية والانتقام للنفس هما سبب الطلاق.