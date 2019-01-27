شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات المطار تتسلم جثمان مواطن مصري بعد وفاته بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمان مواطن مصري قادم من المملكة الأردنية الهاشمية حيث أشرفت سفارة مصر بعمان على نقل الجثمان وإنهاء اجراءات سفره حتى وصوله وتسليمه الى ذويه.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن جثمان المواطن "عمرو م م" وصل علي متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من عمان، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته بأزمة قلبية.

وقامت سلطات الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين بالإشراف على إجراءات وصول الجثمان وإنهاء إجراءات الإفراج عنه وتم تسليم الجثمان الى ذويه لدفنه.