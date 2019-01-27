نشرة الحوادث المسائية الأحد.. أم تقتل طفلها وجثة رضيعة وتعويض لسما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تغريم "فيجو" 15 ألف جنيه بتهمة نسب أغنية "خادشة للحياء" لسما المصري

قضت محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار أحمد شاكر، اليوم الأحد، بتغريم عرفة محمد أحمد وشهرته "باسم فيجو" موزع ومؤلف أغانٍ، 15 ألف جنيه، لقيامه بتأليف وتزوير أغنية "ما بلاش من تحت يا حودة"، ونسبها للفنانة سما المصري.

تفاصيل مقتل طفل على يد والدته في الجيزة

أنهت ربة منزل حياة طفلها، طالب بالصف الثاني الإعدادي، بعد وصلة تعذيب بدعوى تأديبه، واختلقت واقعة فقدانه الوعي خشية افتضاح أمرها.

تأجيل محاكمة نقيب الصيادلة المعزول بتهمة ضرب صيدلي

قررت محكمة جنح قصر النيل "طوارئ"، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد بتهمة التعدي بالضرب على صيدلي لجلسة 3 فبراير المقبل.

مأساة أب ذهب لاستلام رضيعته من الحضانة فوجدها جثة

اتصل السمسار بزوجته للاطمئنان عليها وأخبرها بأنه سيصطحبها لاستلام رضيعتهما في طريق عودتهما للمنزل -في إجراء معتاد- لكن السيناريو المعتاد طرأ عليه مفاجأة غير سارة معلنة وفاة فلذة كبدهما في ظروف غامضة.

رانيا يوسف تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروج فيديو إباحي ونسبه لها

قدمت الفنانة رانيا يوسف ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول، قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنه هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كشف واقعة فساد جديدة لرئيس حي مصر القديمة المحبوس في قضية رشوة

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، واقعة فساد جديدة تورط فيها رئيس حي مصر القديمة سابقاً بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

مد أجل الحكم على 292 متهمًا في قضية "محاولة اغتيال السيسي"

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لجلسة 4 فبراير لتعذر حضور المتهمين.