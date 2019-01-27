"السكك الحديدية": تطوير 1089 مزلقانا من إجمالي 1332 حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن أعمال تطوير المزلقانات تشمل تزويدها بأجراس وأنوار وبوابات ونظم تحكم، وإنشاء مداخل ومخارج لها.. مشيرا إلى أنه جاري تطوير 1089 مزلقانا من إجمالي 1332 مزلقانا على طول شبكة السكك الحديدية، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 600 مزلقان و340 نظم تحكم.

وأضاف رسلان - خلال اجتماعه اليوم الأحد مع ممثلي المحافظات والجهات المعنية لبحث الأعمال في مشروع تطوير المزلقانات-، أن المشروع يأتي ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة، والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك الحديدية وتطوير المحطات، بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وشدد رسلان على مسئولي المناطق بالهيئة سرعة إزالة أي معوقات من شأنها التأثير على تنفيذ المشروعات، وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير طبقا للبرنامج الزمني المحدد، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارات الري والإسكان والأوقاف، مشيرا إلى القرارات التي تم اتخاذها فى اجتماع مجلس المحافظين بإزالة جميع المعوقات التي تعوق تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات ومشروعات تطوير المزلقانات والمحطات بجميع المحافظات للعمل على زيادة عوامل الأمان في خط القطارات.