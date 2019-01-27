مصر | تفاصيل مداهمة مصنع غير مرخص وضبط 8 أطنان مواد غذائية بأكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مداهمة مصنع غير مرخص وضبط 8 أطنان مواد غذائية بأكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل ضبط 8 أطنان زيوت وخل داخل مصنع لإنتاج الشيبسي بمنطقة أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وردت معلومات أكدتها التحريات للواء مصطفي البكري مدير إدارة مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام م خ،صاحب مصنع مواد غذائية (زيت طعام، خل) "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من (زيت الطعام) السابق إستخدامه في مصانع الشبيسي والغير صالحة للإستخدام الآدمي، وتنقيته من الشوائب بإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة وتعبئته داخل عبوات وطرحها للبيع مدخلًا الغش والخداع على جمهور المستهلكين محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، استهدفت المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع حسن.ع.ح.ع.ا، 33 سنة، ومقيم بمنطقة إمبابة، وبلغ إجمالي المضبوطات 8 أطنان مواد غذائية (زيت، خل، دبس رمان- حمض ليمون غير صالحة للإستخدام الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النالنيابة العامة التحقيقات