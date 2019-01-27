أخبار مصر | وزيرة البيئة تحتفل باليوم الوطني للبيئة.. وتعلن استراتيجية الوزارة لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تحتفل باليوم الوطني للبيئة.. وتعلن استراتيجية الوزارة لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الاحتفال هذا العام يتميز بخصوصية موضوعه واختيار قضية التعليم كمحور رئيسي في ظل انطلاق المشروع الوطني لتطوير التعليم في مصر، والوصول إلى تعليم يحقق التنمية المستدامة، مشيرة الى أن وزارة البيئة تعمل على دمج البعد البيئي فى خطط الوزارات الأخرى.
وأوضحت أنها ترى دور التعليم في خدمة البيئة بمنظور مختلف، فبالرغم من نجاح الوزارة في عدد من المجالات منها إنشاء محميات طبيعية وشبكات لرصد نوعية الماء والهواء، إلا اننا نحتاج إلى مزيد من العاملين فى مجال البيئة، لذا كان التوجه نحو البدء بتعليم وتجهيز الأطفال الصغار من المدارس وحتى الجامعات، ودمج المفاهيم البيئية واستدامة المناهج التعليمية، وذلك لزيادة عدد البييئين.
وأضافت: "نحتاج طرق مختلفة أكثر تفاعلية مع الأطفال فى المدارس، ومبادرات جديدة فمثلا هناك مبادرات التدوير فى مدارس الثانوي وإصرار الطلاب على العمل بها لأنهم وعوا فائدتها،ومبادرة حراس النيل للأطفال وإصرارهم على إطلاق هذه المبادرة لتنظيف نهر النيل".
وشددت فؤاد أننا نحتاج إلى دمج حقيقى للأبعاد البيئية فى المناهج التعليمية وفهم حقيقي للمفاهيم البيئية، مشيرة إلى التنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجال تنفيذ حملة المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استراتيجية للاتصال بوزارة البيئة تستهدف رفع الوعى البيئي وتغيير السلوك.
كما أعلنت وزيرة البيئة عن تنفيذ صالون فنى ببيت القاهرة للفنانين والشعراء ليتناولوا مفاهيم البيئة والاستدامة البيئية والتنمية المستدامة من خلال أعمالهم وذلك للاستفادة من القوى الناعمة في توصيل رسالة البيئ، ودعت المنتدى المصرى للتنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدنى لمواصلة جهودهم لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها، حيث أن الهدف الاساسي ليس هو الحد من التلوث فقط بل الحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.
وقد قام المكتب العربى للشباب والبيئة بتكريم الدكتورةياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمجهوداتها فى مجال العمل البيئي والمجهود الذى بذل لإخراج مؤتمر التنوع البيولوجى بالشكل اللائق.
كما قامت الوزيرة مع المكتب العربي للشباب والبيئة بتكريم عدد من وزراء البيئة السابقين.
وحضر الاحتفالية الدكتور هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والانشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نائبا عن وزير التربية والتعليم،والدكتورة هويدا بركات نائبا عن وزيرة التخطيط والسادة وزراء البيئة السابقين ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين وعدد من الخبراء البييئين.
جدير بالذكر، أن الاحتفال باليوم الوطني للبيئة بدأ منذ 22 عام بمناسبة صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ليصبح تقليدا وطنيا سنويا يذكر الحكومة والمواطن على حد سواء بأهمية البيئة ومراعاة البعد البيئي في كافة الأنشطة.
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