أخبار مصر | وزيرة البيئة تحتفل باليوم الوطني للبيئة.. وتعلن استراتيجية الوزارة لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تحتفل باليوم الوطني للبيئة.. وتعلن استراتيجية الوزارة لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة لعام 2019، والذي ينظمه المكتب العربي للشباب والبيئة تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي وتستضيفه مؤسسة الأهرام، حيث يتواكب ذلك مع احتفال المكتب العربي للشباب والبيئة بمرور 40 عامًا على إنشائه لتأدية مهمته في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها أن الاحتفال هذا العام يتميز بخصوصية موضوعه واختيار قضية التعليم كمحور رئيسي في ظل انطلاق المشروع الوطني لتطوير التعليم في مصر، والوصول إلى تعليم يحقق التنمية المستدامة، مشيرة الى أن وزارة البيئة تعمل على دمج البعد البيئي فى خطط الوزارات الأخرى.

وأوضحت أنها ترى دور التعليم في خدمة البيئة بمنظور مختلف، فبالرغم من نجاح الوزارة في عدد من المجالات منها إنشاء محميات طبيعية وشبكات لرصد نوعية الماء والهواء، إلا اننا نحتاج إلى مزيد من العاملين فى مجال البيئة، لذا كان التوجه نحو البدء بتعليم وتجهيز الأطفال الصغار من المدارس وحتى الجامعات، ودمج المفاهيم البيئية واستدامة المناهج التعليمية، وذلك لزيادة عدد البييئين.

وأضافت: "نحتاج طرق مختلفة أكثر تفاعلية مع الأطفال فى المدارس، ومبادرات جديدة فمثلا هناك مبادرات التدوير فى مدارس الثانوي وإصرار الطلاب على العمل بها لأنهم وعوا فائدتها،ومبادرة حراس النيل للأطفال وإصرارهم على إطلاق هذه المبادرة لتنظيف نهر النيل".

وشددت فؤاد أننا نحتاج إلى دمج حقيقى للأبعاد البيئية فى المناهج التعليمية وفهم حقيقي للمفاهيم البيئية، مشيرة إلى التنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجال تنفيذ حملة المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استراتيجية للاتصال بوزارة البيئة تستهدف رفع الوعى البيئي وتغيير السلوك.