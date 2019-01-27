أخبار مصر | غادة والي تستقبل رئيس جمعيات الصليب الأحمر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تستقبل رئيس جمعيات الصليب الأحمر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى السيد أمادو سى الأمين العام للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وناقشت والى مع السيد أمادوا تعزيز التعاون بين الهلال الأحمر المصرى الذى ترأس وزيرة التضامن الاجتماعى مجلس إدارته والاتحاد العالمى لجمعيات الصليب الأحمر.

وقالت والى، في بيان لها، إن الهلال الاحمر المصرى يعد من اقدم جمعيات الهلال الاحمر فى العالم وله رصيد كبير من الانجازات ولعب دور انسانى كبير على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع اتحاد جمعيات الصليب الاحمر وبتنسيق الجهود فى عمليات الاغاثة المختلفه فى البلدان التى تواجه كوارث طبيعية أو ظروف انسانية صعبة نتيجة الحروب والصراعات المسلحة.

وأكدت والى أنها اتفقت مع أمين عام جمعيات الصليب الاحمر على تكثيف التعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات فيما يتعلق بالانشطة الاغاثية والتقييم الاولى للكوارث الى جانب التعاون فى البرامج الشبابيه وعلى رأسها برامج التطوع وتبادل الخبرات بين شباب المتطوعين فى الهلال الاحمر وباقى الجمعيات فى دول العالم المختلفه.

وكانت شهدت اليوم غادة والي وزيرة التصامن الاجتماعي، تخريج دفعة من موظفي الوزارة ويبلغ عددهم ١٢٠ من الحاصلين على برنامج تدريب وإعداد قيادات الصف الثاني بالوزارة والذي تم بالتعاون مع شركة IBM وذلك بناء على بروتوكل تم توقيعه بين وزارة التضامن والشركة.

وأكدت والي أن الخطة المستقبلية للحكومة تشهد تكثيف للدورات التدريبية للعاملين من أجل رفع كفائتهم ليتولوا قيادة العمل مستقبلاً

وقد أوضحت والي أن الفترة الماضية شهدت تعاون مثمر مع شركة IBM وهي شريك أساسي ووفقاً لما ذكرته والي فإن مجالات التعاون شملت تقديم برامج تدريبية للشباب وبرامج للعاملين بدور الأيتام فى مجال نظم المعلومات ، أيضاً برامج متخصصة لمكاتب التأهيل تتعلق بالميكنة وتحديث آليات العمل

وأكدت نيفين قباج نائب وزير التضامن الاجتماعى أنه قد تم اختيار الحاصلين على هذا البرنامج بناءا على اختبارات ومقابلات شخصية، حيث تم اختيار ٨٠ من موظفي الوزارة وفرت لهم شركة IBM مُدربين مؤهلين ومحتوى تدريبي متميز يهدف الى تأهيل مجموعة من شباب الوزارة قادر على القيادة في المستقبل، وقد تم تدريبهم على عدة مهارات منها مهارات التواصل ومهارة إدارة الوقت وحل المشكلات وإدارة التغيير ومهارات القيادة بالاضافة الى برنامج كيفية فض المنازعات.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تخريج دفعة من شباب الوزارة الحاصلين على هذا البرنامج بعد اتمامه فى المرحلة الاولى من البروتوكول الموقع ، حيث تم اختيار ٦٠ فرد، ٤٠ منهم حصلوا على برنامج متقدم وهو التدريب على القيادة بموثيقية وقيادة التغيير وقيادة الابتكارقد تم تخريجهم اليوم ايضاً.

وكانت كرمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع المسئول عن حماية المشردين في الشوارع، لتكريمهم علي المجهود الكبير الذي بذل خلال الايام الماضية وتحركهم في كل محافظات الجمهورية في ظل انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو لإنقاذ المشردين من الشوارع.

وقدمت والي شهادات لتكريمهم، كما أرتدت غاده والي الملابس الخاصة بفريق التدخل السريع، إنها رتدت زي التدخل السريع لأنهم فريق واحد حقق المعجزات، حيث أشادت بالفريق وماحققوه، مشيرة إلي أن مايتحقق في 4سنوات، تحقق في أسبوعين.

وجهت والي، الشكر للمسئولين عن فريق التدخل السريع لحماية المتشردين في الشوارع، وايداعهم دور المسنين، مشيرة إلى أن كل فرد في وزارة التضامن يعمل تحت مظلة واحدة للحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.