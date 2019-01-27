أخبار مصر | برلمانية عن زيارة ماكرون للقاهرة: الجميع يعلم أهمية ومكانة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية عن زيارة ماكرون للقاهرة: الجميع يعلم أهمية ومكانة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر والتى بدأت اليوم، مؤكدة أنها قمة زعماء لبحث سبل التعاون وأهم القضايا بين البلدين.

وأشارت "درويش" في بيان لها اليوم إلى أهمية هذه الزيارة خاصة وأن البلدين تجمعهما علاقات صداقة وثيقة، كما أن هناك علاقات وملفات مشتركة بين القاهرة وباريس أهمها مكافحة الإرهاب والذي تعتبر فيه فرنسا شريك أساسي لمصر في هذه الحرب، في ظل التعاون البناء بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي في العديد من القضايا الدولية التى تمس المنطقة.

وأكدت وكيل لجنة القوي العاملة، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل التحديات الجسيمة التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن العالم أجمع يعلم أهمية ومكانة مصر على المستويين المحلي والإقليمي.

ووصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادما من معبد أبو سمبل بأسوان، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر، عقد قمة مصرية فرنسية بين الرئيسين، تبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، كما يتم بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

كما يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ويزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حوارا مع الجالية الفرنسية بالقاهرة.

ويرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته وفدًا كبيرًا من رجال الأعمال الفرنسيين، يتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية، ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية، وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كما تشارك في منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.