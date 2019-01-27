أخبار مصر | ماكرون يستمع لشرح من وزير الآثار حول معبد أبو سمبل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يستمع لشرح من وزير الآثار حول معبد أبو سمبل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مقطع فيديو من داخل معبد أبو سمبل، يرصد وقائع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمعبد ظهر اليوم، حيث كان برفقته الدكتور خالد العناني وزير الآثار ورئيس بعثة الشرف، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من قيادات وزيرة الآثار.

يذكر أن جولة الرئيس ماكرون داخل المعبد ومعالمه استغرقت قرابة الساعتين استمع فيها لشرح حول المعبد وتريخه وقيمته الأثرية والحضارية، وتأتي جولة ماكرون للآثار المصرية القديمة في الأقصر في إطار زيارته لمصر، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيس غدًا الاثنين، في قمة تجمع بين الرئيسين.

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية.

كما تجري استعدادات مكثفة بجميع الدوائر المصرية والفرنسية ترقبا لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للقاهرة، فضلا عن استعراض موقف الاتفاقات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها مع الجانب الفرنسي، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة.

وتأتي الزيارة وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية الـ 150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.

ومن المقرر أن يغادر ماكرون أبو سمبل إلى القاهرة مساء الأحد للقاء عدد من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية وذلك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي.

ويبدأ اليوم الثاني للزيارة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية.

وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، ويقام منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس كما يعقد حوار مع الجالية الفرنسية بمصر.

ويجري الرئيس الفرنسي مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئولين لتناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين.

وتتناول الزيارة كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر في المقام الأول، وكذلك أوروبا وفرنسا على وجه خاص.

كما سيتم خلال الزيارة التباحث بشأن العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا، لا سيما خلال الفترة الماضية بالأخص على الصعيد الاقتصادي وأيضا في المجال العسكري.

ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث يتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.