أخبار مصر | "سعفان": العمال هم الساعد الأول لعملية التنمية.. ومصر تقدر قيمتهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": العمال هم الساعد الأول لعملية التنمية.. ومصر تقدر قيمتهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 2068 عاملا وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه بإجمالي مليون و340 ألف جنيه، من العمالة المسجلة بمديرية القوي العاملة بأسوان، وذلك في إطار زيارته لمشروع مصنع كيما (2) بأسوان.

وتفقد الوزير المشروع، مشيدا بمدى التقدم الذى تم إحرازه في عام من استكمال ما يقرب من 95% من المصنع، كما تفقد تنفيذ القافلة الطبية للعمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم المنفذ للمشروع، حيث يتم الكشف الطبي علي الصدر وباطنة وعمل أشعة على الصدر.

وأكد وزير القوى العاملة، أن عمال مصر هم الساعد الأول لعملية التنمية التى تتبنها البلاد حاليًا من أجل بناء مستقبل واعد، فضلًا عن أنهم أساس عجلة التنمية، وتابع: "مصر تقدر قيمة عمالها.

وتبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة ونائب محافظ أسوان اللواء سعيد حجازي الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "حجازي" تقديرًا لجهود المحافظة الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى نائب المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده الجهيد فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بتسليم شهادات "أمان" لها فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير التأمين لهذه الفئة، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية. كما أهدي المهندس سمير سامي المدير العام التنفيذ لمشروع كيما (2) درع شركة أوراسكوم لتشريفة المشروع مرتين في بداية إنشاءه وبعد إنجاز 95% منه. وسلم الوزير شهادة تقدير لمدير عام المشروع باسم 5000 عامل بالمشروع علي انجازهم المشروع في وقت قياسي، كما سلم الوزير شهادات تقدير لمدير عامـ ومدير المشروع ومدير الموقع، ومدير الموارد البشرية.

وكان الوزير في مستهل وصوله، قد عقد لقاءً مع العاملين بالمصنع، فى حضور اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما للصناعات الكيماوية، والمهندس سمير سامي المدير العام التنفيذي للمشروع، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وهشام أحمد الدندراوي رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسوان

واطمأن الوزير خلال جولته التفقدية علي أحوال 5000 عامل يعملون في المشروع في توفير الأسمدة الأزوتية واليوريا، واستفسر عن أحوالهم، مؤكدا أنه لولا العمال ما كان هذا الانجاز قد تم.

وقال الوزير إن القوى العاملة كانت ومازالت هي الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار منذ عام 2003 وتضعهم دائمًا نصب عينيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى المصري، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة لتقديم الحماية لها.