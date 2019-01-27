شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «ماحدش فينا نمبر وان».. مجدي شطة يوضح اتهامه بالإساءة لـ«رمضان وبشرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي شطة، صاحب أغنية «محدش فينا نمبر وان»، إن «محمد رمضان مثلي الأعلى»، ومشيرًا إلى أن «طرحي لنمبر وان، لأن في ناس كتير بيقولوا إحنا نمبر وان ورقم واحد».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «محمد رمضان نفسه مش نمبر واحد، وهو رقم واحد أه في التمثيل ولكن مش في الغناء».

وتابع: «مش بعتبر نفسي (نمبر وان) في الغناء، وأغنيتي تحتل (التريند الرابع) الآن في السوشيال ميديا»، موضحًا أنه «لم أهاجم بشرى، وكلمات أغنيتي عادية، وليا الشرف مشاركة رمضان أو بشرى في أي عمل سينمائي».

وأردف: «مهنتي قبل الغناء أني كنت سواق توك توك، ومفيش مشكلة بيني وبين حمو بيكا، وهي القصة بس في قلة التقدير وكرامتي نقحت عليه».