شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: وزيرة البيئة ليس لديها إرادة أو قدرة على حل مشكلة القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، ومقدمة طلب الاستجواب ضد وزيرة البيئة، إن «ملف القمامة من أولوياتي داخل البرلمان، واستخدمت كل أدواتي البرلمانية، والمسؤولة عن الملف ليست لديها رغبة في حل الأزمة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «لا ينبغي أن نسمح لوجود قمامة بهذا الشكل في مصر، ووزيرة البيئة ليس لديها إرادة أو رغبة أو قدرة على حل مشكلة القمامة».

وتابع: «وزيرة البيئة صرحت بزيادة عدد المدافن، وهذا يوضح طريقة تفكير الوزيرة، وعدم قدرتنا على استغلال تلك المخالفات الصلبة بالشكل الأمثل، خاصة أن المدافن لها أثر صحي خطير على صحة الإنسان من تلوث للهواء ونقل للأمراض، وحرائق مستمرة في المدافن»، مؤكدًا أن «عدم التعامل العلمي مع مشكلة القمامة تسبب في مشكلات صحية كثيرة».