شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة السادسة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1015 درجة وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

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