شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة رئيس السودان إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر، وأكدت أنها تعكس العلاقات القوية بين البلدين في كافة الاتجاهات، وتؤسس لبرامج تعاون مشتركة تعود بالخير على البلدين والشعبين، انطلاقاً من اعتزاز مصر بعلاقتها الاستراتيجية والتاريخية مع السودان، ودفعاً للجهود المشتركة التي تُخدم شعبي وادي النيل، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي على التنسيق الكامل بين البلدين، والسعي الدءوب لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين.

وأكدت الهيئة والمؤسسات الصحفية القومية التي تضم الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف ودار الهلال ودار المعارف، أن زيارة الرئيس البشير لمصر تأتي امتداداً للتعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والمشروعات المشتركة، وتعزز التقدم في تنفيذ البرامج التي يجرى تنفيذها، كمشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، والتعاون في مجالات التدريب والتنمية البشرية ورفع قيمة الاستثمارات، وتعظيم الامكانيات والموارد التي يزخر بها البلدان.

وأعربت عن خالص تمنياتها للشعب السوداني الشقيق في التقدم والازدهار، وأن يمضي خطوات للأمام في سبيل النمو، وتقوية الدولة السودانية ودعم قدراتها، وعدم المساس بمقوماتها وإمكانياتها، في ظل الاحتكام للحوار بين مختلف الأطراف، وصولاً إلى ما يخدم الشعب السوداني، واجتياز كافة الأزمات، وتحقيق الاستقرار.

وأكد كرم جبر، رئيس الهيىئة الوطنية للصحافة، أن البيان الصادر عن الهيئة هو المعبر عن الموقف الرسمى للدولة المصرية، والمرحب بنتائج الزيارة الايحابية، في اطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين والدولتين، وان أي تصريحات أخرى تعبر عن آراء شخصية لاصحابها، وتؤكد حرصهاعلى ما يحقق الخير والنمو والسلام للسودان وشعبه .