شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. افتتاح مقر جهاز مدينة «سفنكس الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، افتتاح مقر جهاز المدينة غداً الإثنين، بالكيلو 55 طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي «منتجع السليمانية». وأضاف، في بيان، أن الافتتاح سيتم بحضور قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد كبير من المدعوين.

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