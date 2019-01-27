شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: الفحوصات الجينية ما قبل الزواج ظنية وتتكلف آلاف الجنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالفتاح أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن «تشوه الجنين في بطن أمه لا تضح بعد 40 يومًا من الحمل، لأنه يكون عبارة عن كيس».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «يصعب تحديد تشوهات الأجنة قبل 120 يومًا من الحمل، والقانون المصري يمنع الإجهاض، وفقًا للإسلام».

وتابع: «القانون يجرم الإجهاض للأسف لأنه يضع الأطباء أمام الدين»، مشيرًا إلى أن «الفحوصات الجينية ما قبل الزواج ظنية وليست يقينية، وتتكلف آلاف الجنيهات».

وأردف: «المبادرات لا تكفي لفحوصات ما قبل الزواج وإنما تحتاج لتدخل الدولة، ويجب تطبيق تأمين صحي شامل على الأزواج لسهولة إجراء الفحوصات».