شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوجه بتذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب التشاديين الدارسين بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي حول استقباله الدكتور الأمين الدودو عبدالله الخاطري سفير تشاد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وأشار التقرير إلى دعم الوزارة للطلاب التشاديين الدارسين في مصر من خلال زيادة أعداد الطلاب التشاديين الدارسين في الجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وكذلك تلبية الاحتياجات التشادية في مختلف التخصصات العلمية.

كما أشار التقرير إلى أن أعداد الطلاب التشاديين الدارسين بلغ حوالي 650 طالبًا في الجامعات المصرية، و200 طالبًا في معهد بحوث البترول، حيث تم تخريج ثلاث دفعات من الطلاب التشاديين الدارسين بالمعهد حتى الآن.

ومن جانبه أكد السفير التشادي أهمية مصر في القارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر في قلب القارة الإفريقية، كما أنها تمثل مرجعيتها الإسلامية من خلال الأزهر الشريف، معربًا عن فخره أنه درس على يد أساتذة مصريين، مؤكدًا حرص بلاده على الدعم الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصًة في حالة استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية فإنها ستلعب دورًا رائدًا في استرجاع قوة العلاقات المصرية الإفريقية.

شهد اللقاء الدكتور ياسر مصطفى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، عائشة محمد آدم المستشار الثقافي بسفارة تشاد بالقاهرة، ومهدي آل يعقوب رئيس المجموعة التشادية المصرية، ووائل محمد عبدالكريم مدير المجموعة التشادية المصرية.