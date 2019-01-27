شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أرفض الإجهاض بعد 40 يومًا حتى لو رأى الطبيب ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن «الحمل لدى المرأة يجب أن يحترم ويحافظ عليه، وعند المالكية يعتبر أول ساعات الحمل الجنين رجل محترم، ولم يجيزوا الإجهاض، والقانون المصري أخذ برأي المالكية بمنع الإجهاض تمامًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «هناك مذاهب قالت إنه ينفع الإجهاض بعد 40 يومًا أو 45 يومًا أو 120 يومًا، والقانون المصري اعتمد المذهب المالكي ومنع الإجهاض كلية».

وذكر أنه «يمكن الإجهاض في حالة واحدة فقط، هي بعد رأي الطبيب والذي يؤكد أن الحمل فيه خطر على حياة المرأة، وكلام الفقة في الإجهاض يجب أن يتوافق مع القانون وإقرار الطبيب».

وتابع: «أنا شخصيًا أرفض الإجهاض بعد 40 يومًا حتى لو رأى الطبيب ذلك، ولا أرى أن تشوه الجنين يسمح لنا بإجهاضه، ومنع حقه في الحياة»، مشيرًا إلى أن «الفحص الصحي الحقيقي قبل الزواج تضمن عدم وجود جنين مشوه، والقدرة المالية ليست سببًا للإجهاض».

وذكر أن «75 % من شهادات فحص ما قبل الزواج كلها (مزورة وتايواني)، والإسلام نصح بعدم زواج الأقارب خوفًا من اختلاط الجينات والتأثير على الجنين»، مطالبًا كل شخص مقبل على الزواج بدفع تأمين شامل على حياته وزوجته وأولاده.