شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الخرطوم بالقاهرة: مصر والسودان لديهما مصير مشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالمحمودعبدالحليم، سفيرالسودان في مصر، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر من أهم الزيارات توقيتًا ومضمونًا.

وأضاف «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الأحد، أن مصر والسودان شهدت خلال العامين الماضيين العديد من القمم، حيث وصلت لـ25 قمة رئاسية، ولكن زيارة الرئيس السوداني لمصر هذه المرة لها طعم خاص.

وأوضح «عبدالحليم»، أن زيارة البشير للقاهرة أكدت أن لمصر والسودان مصير مشترك، كما إننا شعب واحد.

وعن المظاهرات التي تشهدها السودان، قال «عبدالحليم»، إن السودان يعاني من مشكلات، ولكن في الوقت ذاته يجب أن نحافظ على بلدنا ممن يحاول سرقة أمنها واستقرارها، قائلا: «هناك محاولة لاستنساخ الربيع العربي بالخرطوم».