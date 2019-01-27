شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «الكرم» تضرب الإسكندرية.. والبوغاز لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، مساء اليوم الاحد، لهطول أمطار غزيرة، مصحوبة بإنخفاض في درجات الحرارةبالتزامن بدء نوة الكرم .
وتسبب الأمطار في تراكم مياه أسفل الكبارى والأنفاق، فضلا عن الشوارع والميادين بالمناطق الشعبية.
ودفعت شركة الصرف الصحى بالمحافظة بسيارات لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار وتطهير«الشنايش»، بينما كثفت مديرية أمن الإسكندرية خدماتها المرورية بطريقى الكورنيش وأبوقير، لتسهيل حركة المرور .
من جانبها أعلنت سلطات هيئة ميناء الاسكندرية، إستمرار حركة الملاحة البحرية، وعدم إغلاق البوغاز، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر وسرعة الرياح في المعدلات الطبيعية.
فيما تو قفت كافة أعمال الصيد الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.
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