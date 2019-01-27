شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على شمال البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز الساحلية بشمال محافظة البحيرة فى مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد.

وأعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، حالة الطوارئ فى المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام المحافظة، بصفة مستمرة لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد فى جميع القطاعات، ومتابعة حالة صفايات الأمطار ومناسيب المياه فى الترع والمصارف.