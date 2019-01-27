شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على شمال البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت المراكز الساحلية بشمال محافظة البحيرة فى مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد.
وأعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، حالة الطوارئ فى المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات المركزية فى ديوان عام المحافظة، بصفة مستمرة لحين تحسن الأحوال الجوية.
وشدد على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد فى جميع القطاعات، ومتابعة حالة صفايات الأمطار ومناسيب المياه فى الترع والمصارف.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط أمطار غزيرة على شمال البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.