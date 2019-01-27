«الصحة»: توجيه حملات للقرى الأكثر انجاباً للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة هالة زايد ذكرت خلال الاجتماع القومي للسكان أن المستفيد من خطة الصحة للحد من الزيادة السكانية هو المواطن المصري البسيط.
وأضافت السنباطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة الصحة ذكرت خلال الاجتماع أنه يجب أن يتم الوصول إلى المواطن المصري البسيط ونقل الصورة الكاملة له بمخاطر الزيادة السكانية على أسرته وتوضيح المخاطر الصحية والاجتماعية جراء تلك الأزمة.
وتابعت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن الفترة الحالية تتطلب حملات موجهة للقرى الأكثر انجابا بهدف زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وهو في الأساس مشروع تنمية بشرية من خلال نصح السيدة في الزواج في سن النضوج والانجاب بين فترات متباعدة من 3 إلى 5 سنوات وبالتالي تحافظ على صحتها على صحة أولادها وتستطيع أن تقوم بتربيتها التربية السليمة الصحيحة.
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