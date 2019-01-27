شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: حققنا نمواً بنسبة 5.3% في 2018 ونستهدف تحقيق نمو بواقع 5.8% في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في حديث لـ«CNBC» الأمريكية، إن مصر استطاعت تحقيق بعض الأرقام القياسية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فقد وصلت إلى نمو سنوي بنسبة 5.3% في 2018، وتستهدف نسبة 5.8% لهذا العام.

وأوضح، اليوم الحد، أن مصر استطاعت تنفيذ الإصلاحات بكفاءة، ما ساهم في تأمين بيئة مشجعة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وذكر أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت نموذجا اقتصاديا ناجحا، وعكست قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يعتقد أن أهم شيء تم تحقيقة هو الإصلاح الحقيقى في قضايا متعددة، مثل دعم المواد البترولية وكذلك السلع التموينية، حيث تمت هذه الإصلاحات بكفاءة فضلا عن تأمين بيئة استثمارية من خلال العديد من التعديلات والتطويرات والتى جعلت مصر جاذبة للاستثمار مجددا، من وجهة نظر محلية وعالمية، مشيرا إلى عقد اجتماع مثمرا جدا مع النائب الأول لرئيس صندوق البنك الدولي.