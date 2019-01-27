شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تنفيذ 100 كيلومتر من الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقيمة 6.7 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر نفذت 100 كيلومتر من أعمال مشروع الربط الكهربائي مع السودان بتكلفة 6.7 مليون دولار.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دور مصر بدأ يتنامى في إفريقيا ويحصل على الدور الذي يليق به في القارة السمراء وفي باقي دول العالم.

وكشف أن التشغيل التجريبي للربط الكهربائي بين مصر والسودان سيتم قبل نهاية فبراير المقبل، وسط اهتمام كبير بسرعة تنفيذ ذلك المشروع وتم إنجازه في وقت قصير ومتوقع أن يتزايد القدرة تدريجيا يبدأ بـ 100 ميجا وات إلى 300 ميجا وات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مشروع الربط الكهربائي مع السودان، يعتبر بوابة كبيرة للقارة الإفريقية، بوصفه معبر للطاقات المتجددة المصرية إلى إفريقيا، وبالتالي إلى أوروبا خاصة وأن هناك مشروع للربط الكهربائي مع قبرص واليونان حيث تم تقديم دراسة جدوى ويتم تقييمها حتى يتم اتخاذ الإجراءت التنفيذية لمد الكابل البحري بطاقة ألفين ميجاوات والذي سيمر إلى أوروبا في مرحلته الثانية.