شكرا لقرائتكم خبر عن «الكنيسي»: أول جمعية عمومية للإعلاميين 10 مارس لانتخاب مجلس إدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، أن قرارات مجلس إدارة النقابة في جلسته بتاريخ الثلاثاء 8 يناير 2019، تتضمن الدعوة لإجراء أول جمعية عمومية غير عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة يوم 10 مارس 2019، مع تكليف اللواء سعد عباس المدير التنفيذي للنقابة بالتحضير والإعداد لعقد الجمعية في التاريخ المشار إليه.

وأضاف الكنيسي في بيان له اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع يُعد آخر جلسة لمجلس الإدارة برئاسته عقب تقديم استقالته مكتفياً بتحقيق حلم إنشاء نقابة الإعلاميين بعد مشوار طويل من النضال لكي تظهر وترى النور، مؤكداً على ثقته في أن زملاءه باللجنة التأسيسية والإداريين سيواصلون جهودهم لعقد الجمعية العمومية بالصورة التي تليق بنقابتنا.