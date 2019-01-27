شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مشيدا بمبادرة "نور الحياة": الرئيس حريص دعم الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضاءه وفروعه بالمحافظات بمبادرة "نور الحياة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان البصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه المبادرة ، مؤكدة حرص الرئيس، الدائم على دعم الفئات الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل وتوجيهاته برعايتهم صحيا ، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن المراة المصرية باعتبارها المسئول الأول عن صحة وسلامة جميع أفراد أسرتها تتوجه بالشكر للرئيس ،على هذه المبادرة الكريمة باعتبارها هى وأسرتها من أوائل المستفيدين منها، وأن اهتمام الدولة بالكشف عن الطلبه فى هذا العمر الصغير يساعد على امكانية علاج مسببات الضعف مبكرا والوقوف حائل أمام الإصابه بفقدان البصر وما يترتب عليه من صعوبات فى التعليم والعمل والحياة بصحة .

يذكر أن مبادرة نور الحياة ،تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية و 2 مليون مواطن وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون. وذلك للحد من ضعف وفقدان البصر على مستوى الجمهورية بدعم صندوق تحيا مصر بمبلغ مليار جنيه.