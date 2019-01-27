شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقدم التهنئة لمدير الأمن وقيادات المديرية بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية أمن الجيزة لتقديم التهنئة للواء الدكتور مصطفي شحاتة مدير الامن ومعاونيه وقيادات وضباط المديرية بمناسبة عيد الشرطة .

وأكد المحافظ علي الدور الذي تبذله الشرطة لتحقيق الامن بأنحاء المحافظة والتضحيات الغالية التي لم يبخلوا بها في سبيل رفعه وتقدم وطننا الغالي مصر .

وأشاد المحافظ بالتعاون الهادف بين المديرية و المحافظة لإزالة التعديات والمخالفات حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد الذي يضع الوطن اولوية له، مؤكدا ان المحافظة تتعامل مع المخالفات مهما كبر حجمها وانه سيتم تطبيق القانون بكل حسم علي الجميع .

واكد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير الامن ان كافه العاملين بالمديرية من قيادات وضباط وافراد يكنون الاحترام والتقدير والحب للمحافظ وقيادات المحافظة والجميع يرحب بالتعاون في سبيل تحقيق الامن والاستقرار وتطبيق القانون .

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتوره لمياء عبد القادر نائبه المحافظ واللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء ياسر سامى رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.