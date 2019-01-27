شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور دار الأوبرا الجديدة بمدينة الثقافة والفنون فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركات المسئولة تنفيذ دار الأوبرا المصرية الجديدة، داخل مدينة الثقافة والفنون المقامة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ظهرت العديد من المبانى وهى فى مرحلة التشطبيات النهائية. وعرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، بعض الصور التى توضح مبانى دار الأوبرا الجديدة، والمقرر إقامتها داخل المدينة الثقافية التى تقام على مساحة 100 فدانا، تضم أكبر دار للأوبرا فى الشرق الأوسط و3 مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد.



يذكر أنه من المقرر أن تضم المدينة الثقافية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أيضا مكتبة تسع لـ6 آلاف شخص، بالإضافة إلى قاعة عرض سينمائى مرتبطة بالأقمار الصناعية.

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