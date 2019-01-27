شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "تحيا مصر": مبادرة نور حياة تستهدف 5 مليون تلميذ فى أول مرحلة علاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة نور حياة، هى مبادرة رئاسية جديدة تضاف إلى أجندة صندوق "تحيا مصر" 2019، موضحاً أن هناك تكليفات بالمبادرة منذ فترة طويلة، ولكن هناك دراسات ويتم العمل على تقديرات وأرقام.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المبادرة لمكافحة مسبباب ضعف وفقدان الإبصار، أى تجنب الإعاقة البصرية، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف التدخل بشكل مبكر، فيجب التركيز على المدارس الابتدائية.

وأشار إلى أن مبادرة "نور حياة" تستهدف 5 مليون تلميذ فى أول مرحلة علاج، يمثلون 50 % من عدد المدارس، موضحاً أنه يتم العمل بالقوافل فى المبادرة 7 فبراير مع بدء الترم الثانى.

وتابع:"ينتج عن الخمسة ملايين تلميذ، إصدار مليون نظارة والمتابعة لتصحيح نظر التلاميذ"، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع كل مديريات التربية والتعليم لتحديد المدارس التى فيها أكثر احتيجاً بالعمل فى قوافل فى محافظات الشرقية والإسكندرية ومطروح، والصعيد فى المنيا وقنا والأقصر.