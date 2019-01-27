شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيمانويل ماكرون يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادما من معبد أبو سمبل بأسوان ، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

ومن المقرر، عقد قمة مصرية فرنسية بين الرئيسين ، تبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين ، كما يتم بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة ، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها .

كما يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ، ويزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كما يعقد حوارا مع الجالية الفرنسية بالقاهرة .

يرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته وفداً كبيراً من رجال الأعمال الفرنسيين، يتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية ، ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم ، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية، وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كما تشارك في منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي .