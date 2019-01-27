"البنت مش بتنطق".. مأساة أب ذهب لاستلام رضيعته من الحضانة فوجدها جثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يقضي سمسار وزوجته ساعات النهار في العمل، الأول متجولا بين العقارات مع الزبائن والثانية 8 ساعات متواصلة في مصنع ملابس؛ بحثا عن حياة كريمة، إلا أن وصول عضو ثالث للأسرة دفعهما للتفكير في طريقة تضمن استمرار ذلك السيناريو اليومي، فكان الملاذ منزل سمكري سيارات وزوجته اتخذاه دار حضانة مقابل مبلغ مالي زهيد.

على مدار فترة ليست بالطويلة، اعتاد السمسار وزوجته على ترك رضيعتهما "سجدة" في الدار الكائنة بمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر مقابل 50 جينها شهريا، واصطحابها في طريق عودتهم للمنزل ليلا؛ لاسيما حاجة الزوجة إلى المال لتوفير احتياجات ابنة الـ7 أشهر.

أمس السبت، اتصل السمسار بزوجته للاطمئنان عليها وأخبرها بأنه سيصطحبها لاستلام رضيعتهما في طريق عودتهما للمنزل -في إجراء معتاد- لكن السيناريو المعتاد طرأ عليه مفاجأة غير سارة معلنة وفاة فلذة كبدهما في ظروف غامضة.

"البنت مش بتنطق.. عملتوا فيها ايه أنا هوديكم في داهية" لم يتردد والد "سجدة" في طلب النجدة بعدما عثر على رضيعته جثة هامدة لا تحرك ساكنا. دقائق معدودة وصلت قوة من قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم محمد داوود، الذي حرص على الاستماع لأقوال والدي الرضيعة للوقوف حول ملابسات البلاغ.

حاول الأب استجماع قواه شارحا للضابط ما حدث، لافتا بأنه فوجئ لدى حضوره لاستلام رضيعته بأنها قد فارقت الحياة، متهما سمكري وزوجته اللذان يقومان على إدارة الحضانة غير المرخصة بالإهمال والتسبب في وفاتها.

واصطحبت القوة الشرطية المتهمين إلى ديوان القسم بعد إغلاق الحضانة، وتم نقل جثمان الرضيعة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تقرير طبي وافٍ عن أسباب الوفاة والتأكد من وجود آثار ضرب أو اعتداء فضلا عن تحريات المباحث تحت إشراف العقيد فوزي عامر، مفتش مباحثث قطاع أكتوبر.