شكّ في علاقة غير شرعية تربطه بوالدته.. المؤبد لعامل قتل زوج شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل زوج شقيقته لشكه بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين والدته بمصر القديمة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أحمد حسن، عامل سيارات، قتل المجني عليه عز الدين عيد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".
وأضافت التحقيقات أن المتهم شك بوجود علاقة غير شرعية مع والدته، فترصد له وما أن أبصره فسدد إليه عدة طعنات أردته قتيلًا.
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