الإعدام شنقًا لعاطلين قتلا شخصًا لسرقته بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطلين بالإعدام شنقا لاتهامهما بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار، بأن أطلقا عليه النيران بعدما قاومهما أثناء محاولة سرقته.

كشفت التحقيقات أن المتهمين "محمد. ف" عاطل، و"ثروت. ع" عاطل، قتلا المجني عليه إسماعيل عطيتو أثناء محاولتهما سرقته بالإكراه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين مرا بضائقة مالية وعلى إثرها قررا سرقة المارة بالإكراه، وأعدوا لذلك سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش"، وأنهما استوقفا المجني عليه بمنطقة العجوزة وأشهرا في وجهه سلاح ناري، لإرهابه وسرقة منقولاته، فقاومهما.

وتابعت التحقيقات، أنه حال مقاومة المجني عليه للمتهمين، أطلق المتهم عيار ناري من سلاحه صوب المجني عليه فرداه قتيلًا، وتم ضبطهما وإحالتهما للمحاكمة.