بحضور رجال الدين والفنانين.. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة الـ67 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة السابع والستين بأكاديمية الشرطة.

وحضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارة الداخلية والفنانين و رجال الدين و المواطنين وطلبة المدارس والجامعات، تحت عنوان "الشعب والشرطة يحتفلون بعيد الشرطة".

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة السابع والستين ، وانطلاقا من ثوابت الاستراتيجية الأمنية التي تهدف في أحد أولوياتها تعميق المشاركة المجتمعية للفاعليات الشرطية .. فقد أقامت الوزارة إحتفالية شارك فيها ممثلين عن كافة شرائح المجتمع تجسيداً للروابط الوثيقة بين المواطنين والشرطة ، وذلك من خلال تنظيم معرض شارك فيه قطاعات الوزارة المعنية بتقديم خدمات جماهيرية لاستعراض أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الهادفة إلى تطوير مستوى أداء الخدمات الأمنية الجماهيرية .

واستقبلت أرض العروض بمقر أكاديمية الشرطة وفوداً من ممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الإحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضين والفنانين وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

بدأ الاحتفال بعروض المهارات الفردية لطلبة كلية الشرطة في تسلق واجتياز الموانع ، وكذا عروضاً لخيالة الشرطة وسلاح كلاب الأمن والحراسة والتي لاقت متابعة وتشجيع جميع الحاضرين لما تميزت به من دقة ومهارة .. أتبع ذلك عرضاً لموقف أمنى يتضمن التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية باستخدام التقنيات الحديثة ، واستعراض نموذج لمدرسة مرورية لتعليم الصغار قواعد وآداب المرور ، هذا وقد تم اصطحاب الحاضرين في جولة تفقدية لأجنحة المعرض التي ضمت أحدث المركبات والمعدات الشرطية التي تعتمد عليها السياسة الأمنية المعاصرة فى تحقيق السيولة المرورية وتنظيم الحركة على المحاور والطرق الرئيسية ، وفى تحقيق التواجد الشرطي الفعال لمتابعة الانضباط بالشارع المصري وتأمين المنشآت الهامة والحيوية ، وكذا أحدث التقنيات والمركبات المستخدمة فى مجالات الحماية المدنية .. وقد ضم المعرض جناحاً لعرض منتجات قطاع السجون من الأثاث والمفروشات والسلع الغذائية التى ترجمت للحاضرين الفلسفة العقابية الحديثة التى تنتهجها الوزارة في تأهيل النزلاء وتقويمهم تمهيداً لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة عقوبتهم القانونية ، وكذا منافذ آمان للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمساهمة فى رفع العبء من على كاهل المواطنين والتي شهدت إقبالاً على شرائها .

و تم خلال الاحتفالية توزيع الهدايا الرمزية التي تحمل شعار الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة على الحاضرين وهدايا للأطفال الأمر الذى لاقى الشكر والثناء من جميع الحضور لا سيما طلاب المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية التي تجمعهم مع ضباط وأفراد الشرطة المشاركين فى المعرض وأمام المعروضات التي تعكس شعار المعرض .