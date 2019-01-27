ليلة سقوط مروجي "كيف الأكابر" بجوار كلية التربية الرياضية بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة جهودهم للتصدي لمروجي المواد المخدرة بمختلف القطاعات تنفيذا لتويجهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع.

وردت معلومات للعميد سامح الحميلي، رئيس مباحث مكافحة المخدرات، بأن عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ترويج المواد المخدرة خاصة مسحوق الهيروين.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد حامد، وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، توصلت إلى أن "مصطفى تراوري"، 40 سنة، و"محمد.أ.ع"، يتخذان دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحا لنشاطهما الآثم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، انطلقت مأمورية قادها العقيد محمد حامد والرائد شريف البطران، تمكنت من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة المُعدة لهما جوار كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، وعُثر بحوزتهما على 251 تذكرة هيروين، و67 لفافة لحصو الهيروين، ومبلغ 5 آلاف و425 جنيها وميزان حساس.

أمام اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أقر المتهمان بحيزاتهما للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.