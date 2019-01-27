مصر | تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفلة عثر على جثتها داخل حضانة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير مفتش الصحة يكشف سبب وفاة طفلة عثر على جثتها داخل حضانة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة طفلة رضيعة عثر على جثتها، داخل حضانة بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر. كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفلة رضيعة داخل إحدي الحضانات بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة. وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، مفاده بورود بلاغا للمقدم محمد داوُد رئيس مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر، بالعثور على جثة طفلة رضيعة داخل حضانة بدائرة القسم. وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر إلى أن الحضانة محل الواقعة غير مرخصة وعبارة عن شقة تستخدم كحضانة لرعاية الأطفال، وتبين عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسد الطفلة، وأن وفاتها طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. شن قطاع أمن الجيزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة والأسلحة الناريه والأسلحة البيضاء بمنطقة العجوزة. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سلاح ناري و11قضية مخدرات تم خلالها ضبط 350 جرام حشيش، 510 جرام الاستروكس المخدر، 6782 قرص مخدر، 3قطع سلاح أبيض وتنفيذ156 حكم قضائي، 3 ضبط واحضار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة

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