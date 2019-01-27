أخبار مصر | وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص الجديد للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص الجديد للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، جير بيدرسون المبعوث الخاص الجديد للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا، وذلك للتباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة السورية، وتبادل الرؤى حول سُبل دفع العملية السياسية، والتعامل مع تحديات الوضع الإنساني هناك، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب، بما تشمله من ضمان عدم تسرب المُقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية المُتطرفة من مناطق تمركزها إلى باقي أنحاء سوريا وسائر دول المنطقة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المبعوث الأممي الجديد حَرص على أن تأتي مصر ضمن طليعة الدول التي يتشاور معها حول الملف السوري عقب توليه منصبه مؤخراً، والاستماع إلى رؤية القاهرة حول المُضيّ قُدماً في المسار السياسي لحل الأزمة، لاسيما على ضوء الموقف المصري المتوازن الذي يهدف إلى استعادة وحدة واستقرار سوريا وسلامة أراضيها.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة السورية، مُشيراً إلى أهمية العمل على كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السياسية والتوصل لحل سياسي يُحقق تطلعات الشعب السوري، بالبناء على القرار الأممي رقم ٢٢٥٤ وبعيداً عن أية تدخلات خارجية تستهدف النيل من استقرار سوريا، وهو الأمر الذي يجب أن يأتي بالتوازي مع دفع جهود مُكافحة الجماعات الإرهابية والمُتطرفة في سوريا. كما نوه "شُكري" بضرورة إيلاء الاهتمام الدولي الكافِ للتعامل مع تحديات الوضع الإنساني في العديد من المناطق السورية، وهي الخطوات التي من شأنها التسريع من وتيرة إنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

واختتم حافظ بأن المبعوث الأممي ثَمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادل الرؤى مع الوزير شكري حول مُستقبل تسوية الأزمة السورية، مُعرباً عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في هذا الشأن خلال الفترة المُقبلة.