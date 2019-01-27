أخبار مصر | ماذا حدث بالجلسة العامة في البرلمان اليوم؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا حدث بالجلسة العامة في البرلمان اليوم؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية ومناقشتها، والموافقة نهائيا على قانون الحكومة بشأن الرمال السوداء، والموافقة على تفويض وزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول، بالإضافة إلى الموافقة مبدئيًا على التصالح في بعض مخالفات البناء.

- إحالة6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية لمناقشتها

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، 6 مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لدراستها ومناقشتها، بالاضافة إلى قرار جمهورى بشأن اتفاقية قرض وتشمل القوانين التالية:

1: مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو بديلا عن القانون السابق إرساله وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية.

2: مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى أبو السعد و60 نائبا آخرين بتعديل قانون الإجرءات الجنائية وقانون الطفل إلى اللجنة التشريعية.

3: مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة إلى لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية.

4: مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم و60 نائبا بشأن العاملين بالصناديق الخاصة إلى لجان مشتركة من القوى العاملة والخطة والاقتصادية.

5: مشروع قانون مقدم من النائبة إنجى فهيم و60 نائبا بشأن تعديل القانون 10 لسنة 2018 بإصدار حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

6: مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشان إنشاء هيئة تنمية سيناء الى لجنة مشتركة من الإدارة المحلية والإسكان ومكتب التشريعية.

- الموافقة على قانون الحكومة بشأن الرمال السوداء نهائيًا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء فى شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية نهائيًا.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر عدد 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب من بينهم ما تقدم به النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد للمؤسسات الحكومية في المعاملات والتراخيص، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء الحق للمحافظين في اختيار مهندسي الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة إجراءات تخصيص أراضي زراعية لبناء المدارس، ومناقشة الطلب المُقدم من النائبة سهير الحادي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف معاش لذوي الإعاقة.

- الموافقة نهائيًا على تفويض وزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع قانون بتفويض وزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس (جي أم بي أتش) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع).

- رئيس المجلس يطالب النواب بالتعامل مع قانون مخالفات البناء بحذر

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الخطة والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أرجو من الأعضاء الإنصات جيدًا فهذا مشروع قانون على قدر من الأهمية ويجب التعامل معه بقدر من الحرص والحيطة والحذر وله حساسية".

- الموافقة على تفويض المجلس بتحديد موعد النظر في 32 طلب مناقشة عامة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر عدد 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب من بينهم ما تقدم به النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد للمؤسسات الحكومية في المعاملات والتراخيص، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء الحق للمحافظين في اختيار مهندسي الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن سرعة إجراءات تخصيص أراضي زراعية لبناء المدارس، ومناقشة الطلب المُقدم من النائبة سهير الحادي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف معاش لذوي الإعاقة.

وكذلك الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المقاهي المنتشرة بدون تراخيص في مصر، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعميم خدمة السلالم المتحركة في محطات المترو وآخر عن سياسة الحكومة بشأن معايير اختيار رؤساء الأحياء بالمحليات، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تكدس التلاميذ في الفصول، ومناقشة طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الصناعات التصديرية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الطيران المدني.

وكذلك الطلب المُقدم من النائب احمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاص كل من هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، مناقش طلب النائب محمد الغول وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نزع ملكية أراضي هيئة الإصلاح الزراعي للمنفعة العامة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انهيار الطرق نتيجة توقف مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة البحيرة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر طن قصب السكر لتغطية تكاليف الإنتاج، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل حل مشكلة تكدس القمامة بالشوارع، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة كرداسة.

وكذلك الطلب المُقدم من النائب طارق فاروق متولي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات زيادة الاستثمارات في مصر، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة استخدام الأطفال في التسول، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد العتمان

وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطهير بحيرة المنزلة، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب محمد عبد الهادي حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة الطرق بين القرى والمدن، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رسم الخطة الإعلامية لإظهار إنجازات ومشروعات الدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية في الريف والحضر، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري، ومناقشة الطلب المُقدم من النائب فتحي ندا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي الزراعية لإقامة مراكز شباب بالقرى، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك.

وكذلك الطلب المُقدم من النائبة شيرين فراج وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدماج الهندسة الإكلينيكية الطبية في المستشفيات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية.

رفع الجلسة العامة بعد الموافقة مبدئيًا على "التصالح في بعض مخالفات البناء"

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مع الدعوة إلى لانعقاد الجلسة التالية ظهر غدًا الاثنين.